Вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался в 41 год

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2 °C» Сбербанка Николай Васев скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В Сбербанке уточнили, что смерь наступила в результате сердечного приступа, такое заключение сделали врачи.

«Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васева», — говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Васев. Фото: sberbank.ru

В Сбербанке Васева запомнили как доброго, веселого и отзывчивого сотрудника, он был душой своего коллектива, надежным другом для многих коллег и партнеров по бизнесу.

Николай Васев проработал в Сбербанке свыше 12 лет. Порядка семи лет он руководил проектом «Домклик», ставшим лидером на ипотечном рынке. Благодаря Васеву проект принес Сбербанку многомиллиардный оборот.

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