Умер звезда комедии «Ва-банк» и сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял

Умер известный польский актер театра и кино Влодимеж Мусял, наиболее известный по ролям в комедии «Ва-банк» и польской экранизации саги о Ведьмаке. Об этом сообщает coZa tydzien.

Артист скончался 19 ноября, ему было 92 года. Причина смерти не названа.

Мусял родился 27 сентября 1931 года. Он был актером кукольного театра «Пинокио» в Лодзи, также играл в польских театрах Ченстоховы, Вроцлава и других. После карьера артиста пошла в гору — он стал сниматься в кино, исполнил более ста ролей. Снимался в лентах «Дьявол», «Как избавиться от черной кошки?», «О-би, О-ба: Конец цивилизации» и «Король Убю» Шулькина, «Кингсайз», «Гоголь-моголь», «Звезда полынь».

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