Шеф-повар поделился правильным рецептом приготовления замороженной пиццы дома

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 9 0

Шеф-повар Морозов: замороженную пиццу стоит запекать не более 10 минут

Шеф-повар поделился правильным рецептом приготовления замороженной пиццы дома

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Мастер поделился лайфхаком, как приготовить замороженную пиццу с насыщенным вкусом.

Чтобы замороженная пицца в конечном итоге порадовала ярким вкусом нужно готовить ее поэтапно и с использованием дополнительных ингредиентов. Об этом изданию Газета.ру сообщил шеф-повар одной из сетей пиццерий Иван Морозов.

Специалист отметил, что замороженную пиццу стоит выпекать в течение восьми — десяти минут. При этом духовку нужно предварительно разогреть до 200 градусов. Обязательно должен быть установлен режим без конвекции, чтобы кушанье не получилось сухим.

Мастер также подчеркнул, что правильная римская пицца должна пройти через сеанс пощипывания. Это делается для равномерного образования пузырьков внутри теста. Так, пицца будет в итоге легкой и хрустящей.

После выпекания Морозов посоветовал полить пиццу оливковым маслом и украсить свежей зеленью, к примеру, базиликом. Так, по словам эксперта, вкус блюда будет раскрываться ярче. Это один из способов приготовления, распространенный в Риме, подытожил собеседник.

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