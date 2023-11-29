Пэрис Хилтон поделилась радостной новостью о рождении дочери

Звезда не намерена останавливаться на двух малышах.

В конце ноября Пэрис Хилтон в личном блоге сообщила, что у нее родилась девочка по имени Лондон. Звезда прибегла к услугам суррогатной матери.

По словам знаменитости, она находится «на седьмом небе от счастья». Теперь у нее есть не только сын, но и маленькая дочка.

«В этом году День благодарения был особенным. Я удивила всех новостью о Лондон и впервые показала Фениксу рождественскую елку. Видеть, как его глаза загораются, — это такое счастье, волшебный опыт», — отметила Хилтон.

Звезда добавила, что столь необычное имя для малышки она выбрала в честь своего любимого города. Судя по всему, на этом знаменитость останавливаться не планирует. Хилтон хочет завести как можно больше детей. При этом певица имеет проблемы со здоровьем, поэтому ей приходилось оба раза прибегать к помощи суррогатной матери.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пэрис Хилтон ответила хейтерам на высказывания о размере головы сына. Поклонник звезды беспокоятся, что мальчик может страдать от макроцефалии.