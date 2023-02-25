«Сидел на мне, закрывал рот»: Пэрис Хилтон рассказала об изнасиловании и аборте

Знаменитость рассказала, что в момент принуждения к сексу она была еще девственницей. Это стало серьезной для нее серьезной психологической травмой.

Американская актриса Пэрис Хилтон призналась, что в 15 лет ее изнасиловал мужчина. С ним будущая звезда познакомилась в торговом центре во время прогулки с друзьями. В один день несколько парней, среди которых был и тот, пригласили Хилтон с подругами к себе домой.

Еще тогда наивная Пэрис согласилась на предложение. Оказавшись дома у малознакомых людей, им стали предлагать выпить алкоголь. Хилтон отметила, что тогда вообще не употребляла алкоголь, но сделала несколько глотков из-за давления со стороны ухажера.

«Когда я сделала один или два глотка, у меня сразу же закружилась голова. Я не знаю, что он туда положил, но у меня есть предположения. Я помню, как он сидел на мне, закрывал мне рот и шептал мне на ухо: «Ты спишь, ты спишь», — рассказала актриса в интервью журналу Glamour.

Она очнулась через несколько часов одна, ее подруги рядом не было. Тот сексуальный контакт для Хилтон был первым в жизни.

Спустя пять лет в жизни актрисы случилась другая печальная история. Ей пришлось сделать аборт. Свое положение скрывала до последнего, боясь осуждений окружающих.

«Это было то, о чем я не хотела говорить, потому что вокруг все бы стали стыдить за это. Я была ребенком и не была готова к этому», — объяснила она.

Сейчас в жизни актрисы, несмотря на ужасы в прошлом, все наладилось. В конце января она впервые стала мамой. Вынашивать малыша и рожать самостоятельно она отказалась. За нее это сделала суррогатная мама, которая подарила знаменитости долгожданного сына.

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