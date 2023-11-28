Слишком сложно? НАТО упростит для Украины план по вступлению в альянс

Почему решили сократить перечень условий?

Власти стран-участниц Североатлантического альянса собираются предложить Украине упрощенную ежегодную нацпрограмму вместо плана действий по членству в НАТО. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на источники.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО <…> вместе с рекомендациями членов НАТО», — указывается в материале.

Эта программа содержит меньше условий и подробностей. В ней также есть список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения, как в плане действий. По данной программе, Украина должна работать над совместимостью Вооруженных сил (ВСУ) с силами НАТО, бороться с коррупцией, а также защищать национальные меньшинства.

Предполагается, что Киеву легче показать свои достижения перед следующим саммитом блока.

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