Столтенберг: страны НАТО должны приготовиться к усилению конфликта на Украине

Генсек блока ответил на вопрос, покажут ли ВСУ успехи на поле боя в ближайшем будущем.
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
Страны-участницы Североатлантического альянса должны быть готовыми к усилению военных действий на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД блока.
Он также призвал альянс продолжать оказывать Украине поддержку и опасаться недооценивать Россию.
Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, потому что «войны по природе своей непредсказуемы». Так генсек НАТО ответил на вопрос журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на поле боя в обозримой перспективе.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал НАТО инструментом конфронтации.
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