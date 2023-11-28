Столтенберг: страны НАТО должны приготовиться к усилению конфликта на Украине

Страны-участницы Североатлантического альянса должны быть готовыми к усилению военных действий на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД блока.

Он также призвал альянс продолжать оказывать Украине поддержку и опасаться недооценивать Россию.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, потому что «войны по природе своей непредсказуемы». Так генсек НАТО ответил на вопрос журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на поле боя в обозримой перспективе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал НАТО инструментом конфронтации.