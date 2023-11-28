Месси признан лучшим футболистом XXI века

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Лионель Месси возглавил список ста лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo

Месси признан лучшим футболистом XXI века

Фото: www.globallookpress.com / Marco Galvao

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Другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду занял второе место.

Выдающийся аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по версии FourFourTwo. Спортивное издание составило список ста лучших игроков текущего столетия.

Рейтинг возглавил лучший бомбардир в истории «Барселоны», ныне нападающий Интер Майами, чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

Другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду занял второе место. Тройку лидеров замкнул чемпион мира в составе испанской сборной Андрес Иньеста.

В десятку лучших также попали Хави, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака, Луис Суарес.

Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира-2018, лучший бомбардир чемпионата мира — 2022 Килиан Мбаппе занял в рейтинге 33-ю позицию. На 25-м месте, опередив Мбаппе, оказался его бывший напарник по клубу «Пари Сен-Жермен», король дриблинга Неймар.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты узнали о расставании Месси с женой.

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Месси признан лучшим футболистом XXI века

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