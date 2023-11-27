Кризис обернулся изменой? Журналисты узнали о расставании Месси с женой

Знаменитый футболист, по слухам, пережил кризис в отношениях с супругой, родившей ему троих сыновей. Не самым достойным образом.

В прессе прошла информация о скандале в семье знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. В частности, в Telegram-канале Direto do Miolo сообщается о кризисе в отношениях спортсмена и его жены Антонеллы Рокуццо. Не за горой, пишут авторы новостей, развод! Найдена даже причина расставания звездной пары — журналист София Мартинес, с которой Месси якобы изменял супруге.

«После более чем 15 лет совместной жизни Месси и Антонелла столкнулись с самым большим кризисом в браке, они даже оказались на грани расставания. Согласно сообщениям испанской прессы, причиной кризиса стала журналистка София Мартинес», — сказано в публикации.

Реакции на сплетню долго ждать не пришлось. Подруга семьи спортсмена прокомментировала сообщения о разрыве футболиста с женой в социальных сетях. Это была Даниэлла Семаан, супруга бывшего игрока «Барселоны» Сеска Фабрегаса. Пара близко дружит с героями скандальных новостей. Она полностью опровергла информацию о кризисе и неверности Лионеля Месси.

«Эта публикация не имеет никакого смысла», — написала Семаан в личном блоге, отвечая на вопрос о Месси и Рокуццо.

Лионель и Антонелла вместе с 2008 года, они поженились в 2017-м. Футболист и его избранница выросли в Росарио, Аргентина, они знают друг друга с пяти лет. Рокуццо — двоюродная сестра лучшего друга детства Месси, Лукаса Скальи, тоже футболиста. Супруги воспитывают троих сыновей: Тиаго, Матео и Чиро, первенец появился на свет в 2012-м.

Лионель Месси — обладатель восьми «Золотых мячей», больше нет ни у кого в мире. 36-летний футболист — единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы. С 2003 по 2021 год он играл за «Барселону», десять раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины победил на чемпионате мира в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Месси оказался в центре скандала из-за футбольных фанатов.