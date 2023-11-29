В Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка

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Евгения Романова
Евгения Романова 82 0

Вице-премьер Украины Стефанишина: русский язык есть и будет красной линией

В Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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До этого в Незалежной захотели убрать «русскость» из жестового языка.

Вопрос использования русского языка на Украине был, есть и будет красной линией. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на странице в соцсети.

«Относительно русского языка. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами», — написала она.

Вице-премьер добавила, что языки стран-участниц Европейского союза являются единственными, которых касаются права нацсообществ на Украине.

В начале ноября Стефанишина заявляла, что на Украине нет русского национального меньшинства. По ее словам, в стране есть украинцы, разговаривающие на русском языке. Позднее в Раде сделали резкий выпад в адрес русских в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине решили отказаться от русского языка жестов, используемого глухонемыми украинцами.

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