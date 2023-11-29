В Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка
Вице-премьер Украины Стефанишина: русский язык есть и будет красной линией
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
До этого в Незалежной захотели убрать «русскость» из жестового языка.
Вопрос использования русского языка на Украине был, есть и будет красной линией. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на странице в соцсети.
«Относительно русского языка. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами», — написала она.
Вице-премьер добавила, что языки стран-участниц Европейского союза являются единственными, которых касаются права нацсообществ на Украине.
В начале ноября Стефанишина заявляла, что на Украине нет русского национального меньшинства. По ее словам, в стране есть украинцы, разговаривающие на русском языке. Позднее в Раде сделали резкий выпад в адрес русских в Незалежной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине решили отказаться от русского языка жестов, используемого глухонемыми украинцами.
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