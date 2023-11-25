На Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка

Под горячую руку уже попал жест благодарности. Какая альтернатива предложена?

На Украине решили избавиться от русского жестового языка, используемого глухонемыми украинцами. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — цитирует издание члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталью Аданюк.

В материале говорится, что на Украине уже искореняет жест благодарности, напоминающем снятие шляпы или поклон.

«Мы, украинцы, не должны ни перед кем кланяться», — говорит Аданюк.

В качестве замены предложен международный жест благодарности. Он обозначается поднесением доминирующей руки к подбородку и слегка перемещением ее вниз и в сторону собеседника.

В статье также отмечается, что власти страны не проявляют должной заботы о глухих гражданах. Например, офис президента Украины Владимира Зеленского не предоставляет сурдоперевод для его заявлений.

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