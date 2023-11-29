Появились сомнения? В ФРГ сделали печальный прогноз для Зеленского по НАТО

Похоже, что в альянсе перестали верить в успех ВСУ на поле боя.

Тон обсуждения украинского конфликта поменялся на встрече министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», — указывается в статье.

Причем эта тупиковая ситуация может закончиться в лучшем случае в июле 2024 года, когда блоку исполнится 75 лет. Издание считает наиболее реалистичным прогнозом, согласно которому Вашингтон ничего не сделает для расширения НАТО незадолго до выборов президента США. Предполагается, что Белый дом будет решать проблему украинских требований на уровне риторики.

Следовательно, реальных шансов у Украины на получение членства в альянсе до конца выборов в Штатах нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО собирается упростить для Украины план по вступлению в блок.