Рэпер Гуф с кастетом в руках пытался вломиться в дом экс-жены

Рэпер развелся с супругой в минувшем октябре. Точка в отношениях еще не поставлена?

Известный российский рэпер Гуф в микроблоге поделился видео, на котором с кастетом в руках штурмует особняк своей экс- супруги Юлии Королевой на Пхукете.

Как объяснил артист охране, что на вилле находится его годовалая дочь Тина, и он хотел узнать, с кем ночевала бывшая жена. Алексей Долматов пояснил, что ранее сам оплатил аренду дома на крупнейшем острове Таиланда.

На кадрах видно, что разведенный артист приехал к вилле экс-супруги ночью и ждал у забора несколько часов до рассвета. Все это время он разговаривал с персоналом на английском языке, поясняя свои намерения, что желает знать, с кем находится Королева. Исполнитель при этом многократно выкрикивал, что не покинет территорию до утра, «пока не проснется ребенок».

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Гуфа расплакалась из-за навалившихся проблем.