Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

В чем обвиняют победительницу «Евровидения»?

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Фото: Sergii Kharchenko / ТАСС

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Столичный суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусана Джамаладинова. — Прим. ред.). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Более недели назад Джамала была объявлена в розыск, карточка с ее данными появилась в базе МВД России. Ее разыскивали по уголовной статье, однако не уточнялось, по какой именно.

Прокуратура Москвы уточнила, что в апреле прошлого года Джамала опубликовала в социальной сети запись, в которой содержалась ложная информация о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве считают, что певица при публикации руководствовалась мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении бойцов Вооруженных сил России.

Певица Джамала — Народная артистка Украины. Родилась в Киргизии в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья Джамалы перебралась в Крым. Известно, что певица жила в Киеве, но после февраля 2022 года уехала в Польшу.

В 2016 году Джамала стала победительницей международного конкурса «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь американской компании Meta* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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