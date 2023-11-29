Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Столичный суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусана Джамаладинова. — Прим. ред.). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Более недели назад Джамала была объявлена в розыск, карточка с ее данными появилась в базе МВД России. Ее разыскивали по уголовной статье, однако не уточнялось, по какой именно.

Прокуратура Москвы уточнила, что в апреле прошлого года Джамала опубликовала в социальной сети запись, в которой содержалась ложная информация о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве считают, что певица при публикации руководствовалась мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении бойцов Вооруженных сил России.

Певица Джамала — Народная артистка Украины. Родилась в Киргизии в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья Джамалы перебралась в Крым. Известно, что певица жила в Киеве, но после февраля 2022 года уехала в Польшу.

В 2016 году Джамала стала победительницей международного конкурса «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь американской компании Meta* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.