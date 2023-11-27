Пресс-секретарь Metа* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Днем ранее МВД России объявило сотрудника запрещенной организации в розыск.

Пресс-секретарь Metа* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Пресс-секретарь американской компании Meta* Энди Стоун заочно арестован по обвинению в экстремизме. Решение вынес Басманный суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Энди Марка Стоуна меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-секретарь суда Ольга Назарова.

Уточняется, что Стоуну предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения. По данной статье УК РФ ему грозит до 20 лет заключения.

Днем ранее, 26 ноября, Стоун был объявлен в розыск. А в марте прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск российским МВД.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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