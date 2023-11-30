Так же курит: как себя чувствует Михаил Боярский после инфаркта

Артисту провели комплексную интенсивную терапию.

После перенесенного инфаркта народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя хорошо и даже курит, как и раньше. Эксклюзивная информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Источник сообщил, что 30 ноября актер сдал все контрольные анализы. Сегодня или завтра Боярский может оказаться дома, если врачи не обнаружат каких-либо проблем.

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом. Врачам удалось стабилизировать его состояние. На момент поступления актер сохранял ясное сознание и на самочувствие не жаловался.

В больнице артисту провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений. Кроме того, специалисты убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование.