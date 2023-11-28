Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 765 0

Михаилу Боярскому провели ангиопластику и стентирование

Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Боярскому действительно проводили плановое обследование, но хирургического вмешательства избежать не удалось.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу и перенес операцию. Информацию об этом сообщили практически одновременно 78.ru, ТАСС, а также сын знаменитого актера. 5-tv.ru удалось узнать подробности перенесенного Боярским хирургического вмешательства.

Известно, что в больнице была проведена комплексная интенсивная терапия, Боярскому провели динамический мониторинг состояния, а также коррекцию метаболических нарушений. Врачи при осмотре зафиксировали положительную динамику, хоть состояние Боярского на момент появления в больнице и было средней степени тяжести. Сознание артист все время сохранял ясное, на самочувствие медикам не жаловался.

Операция прошла сутки назад — 27 ноября, были проведены ангиопластика и стентирование. По сути, артисту провели комплексное хирургическое исследование, убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения врачей, поставили второй стент. Прогнозы медиков по состоянию артиста благоприятные.

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