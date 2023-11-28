Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 100 0

Его доставили в Мариинскую больницу вчера.

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

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Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Мариинскую больницу по данным источника 78.ru. Он сообщает, что его отвезли в больницу накануне, 27 ноября.

В данный момент у врачей получилось стабилизировать его состояние. Пока неизвестно, перевели его в обычную палату или он остается в реанимации.

Известно, что есть нарушения сердечного ритма. К счастью, инфаркт не обширный, он небольшой. 

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