Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

На границе России и Финляндии установлены двойные заграждения после решения финских властей закрыть все КПП. Об этом сообщает общественная медиакомпания Yle.

С ночи 30 ноября до 13 декабря Финляндия полностью закрыла границу с Россией. Исключение распространяется только на пропуск грузового транспорта. При этом подать заявление на убежище все еще можно в аэропортах и морских портах.

Сегодня же стало известно, что пограничная служба Финляндии установила на пунктах пропуска двойные заграждения. Однако мигранты все еще прибывают.

«Мы направим их (мигрантов. — Прим. ред.) туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — заявил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, добавив, что пограничники будут действовать как службы правопорядка.

Сначала Финляндия закрыла четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Власти отмечали, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А 28 ноября Хельсинки объявил о полном закрытии границы с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Финляндия называет «гибридной атакой».