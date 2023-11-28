«Положить конец»: Финляндия объявила о полном закрытии границы с Россией

Финляндия объявила о закрытии всех КПП с Россией для ищущих убежище
Фото: TOMI HANNINEN / ТАСС
Граница между странами будет полностью закрыта уже через несколько дней.
Финляндия закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для тех, кто ищет убежище. О новых мерах сообщил глава правительства страны Петтери Орпо.
«Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец», — заявил премьер, слова которой приводит издание Yle.
Уточняется, что мера будет действовать с ночи 30 ноября до 13 декабря. По данным агентства Reuters, исключение будет распространяться только на пропуск грузового транспорта.
При этом подать заявление на убежище все еще можно в аэропортах и морских портах.
Напомним, сначала Финляндия закрыла четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Власти отмечали, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.
Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А затем появилась информация и о скорейшем полном закрытии границы с Россией.
Между тем также стало известно, что Финляндия может приостановить прием заявок в аэропорту на получение убежища. Об этом заявили в МВД страны, уточнив, что власти пойдут на такой шаг, если Россия якобы продолжит «пропускать мигрантов без документов через границу».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беженцы пытаются попасть в Финляндию из России.
Читайте также
86%
-0.11 97.16
0.24
Нашли ошибку?