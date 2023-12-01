Генеральный директор Владимир Урин завершил работу в Большом театре

Официально о новом директоре Большого театра не объявляли.
Фото: © РИА Новости / Владимир Урин
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил о завершении работы. Видео прощальной речи опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.
«Сегодня мой последний день работы, я с вами прощаюсь», — сказал Урин коллективу.
Владимир Урин покидает пост по собственной инициативе. Его пост, по данным «Известий», займет дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Предположительно, Валерий Абисалович будет совмещать две руководящие должности: он будет одновременно управлять Большим театром и Мариинским театром и оркестром.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого театра.
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