Генеральный директор Владимир Урин завершил работу в Большом театре

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Официально о новом директоре Большого театра не объявляли.

Генеральный директор Владимир Урин завершил работу в Большом театре

Фото: © РИА Новости / Владимир Урин

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил о завершении работы. Видео прощальной речи опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня мой последний день работы, я с вами прощаюсь», — сказал Урин коллективу.

Владимир Урин покидает пост по собственной инициативе. Его пост, по данным «Известий», займет дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Предположительно, Валерий Абисалович будет совмещать две руководящие должности: он будет одновременно управлять Большим театром и Мариинским театром и оркестром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого театра.

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