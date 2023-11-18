«Точка»: Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого театра

Журналистам удалось пообщаться ним на Эрмитажной премии.

Художественный руководитель Мариинки, народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев ответил на вопрос о его возможном назначении на пост главы Большого театра. Беседа с журналистами прошла на Эрмитажной премии.

«Я возглавляю Мариинский театр. Точка!» — сказал он.

В кулуарах Гергиев добавил: «я не скажу».

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Предполагается, что о новом назначении объявят на международном культурном форуме, который проходит в Петербурге с 16 по 18 ноября. Возможно, Гергиев будет совмещать две руководящие должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого и Мариинского театров.