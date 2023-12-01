«Деревянный Зеленый Дракон»: что подарить на Новый год близким

К примеру, говорят, что деревянная посуда может принести счастье в наступающем году.

Постепенно приближаются праздники и почти каждый начинает задаваться вопросом, что же подарить близким и любимым. В наступающем 2024-м году китайский символ Нового года — Зеленый Деревянный Дракон. О том, какой подарок выбрать, чтобы не разозлить древнее мифическое существо, рассказали utro.ru.

Стихия приближающегося года — дерево. Поэтому как один из прекрасных вариантов можно рассмотреть деревянную посуду, которая точно порадует Зеленого Дракона. Такой подарок всегда будет к месту: будь то деревянная миска для салатов или даже лопатка для готовки. Также посуда — символ охраны домашнего очага.

Растения в качестве презента тоже подойдут, а в Китае их дарят на Новый год достаточно часто. По легенде, цветок будет стабильно приносить человеку удачу на протяжении всех 12 месяцев. Фикус или папоротник, к примеру, украсят квартиру и сделают ее намного уютнее. Кроме того, крона дерева, даже небольшого растения, символизирует здоровье и бурный рост в жизни.

Но самый главным подарком в наступающие праздники могут стать украшения. Зеленый дракон любит роскошь и достаток, и именно ювелирные изделия ознаменуют начало счастливого Нового года. Пусть они не обязательно будут драгоценными — подарок, сделанный своими руками, будет дороже любого золота.

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