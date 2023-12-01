«Коренастый здоровяк»: боец UFC Макгрегор стал отцом четвертый раз

Мальчик появился на свет 30 ноября.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор стал отцов в четвертый раз. Радостной новостью он поделился в своем личном блоге в социальных сетях.

Бывший чемпион UFC 35-летний Конор Макгрегор женат на Ди Девлин с 2020 года. У пары уже есть трое детей: старшему сыну Конору Джеку шесть лет, дочери Кройе четыре, а младшему — всего два.

Еще один мальчик появился на свет 30 ноября 2023 года.

«На свет появился еще один коренастый здоровяк. Ди, ты мой герой», — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор также опубликовал трогательные фотографии, на которых он осторожно держит новорожденного и счастливо улыбается. Также в кадре видно его жену, уставшую, но не менее счастливую.

Имя мальчика пока не афишируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему полиция Ирландии начала проверку в отношении бойца UFC Конора Макгрегора.