Косолапый малыш: в московском зоопарке маленькая панда учится ходить

Она уже активно исследует вольер.

Маленькая панда из Московского зоопарка поползла. И уже активно исследует вольер. По словам зоологов — медвежонок хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и упрямо движется вперед.

Для малыша созданы все условия, пол внутри специальный. Он теплый, покрытие обеспечивает хорошее сцепление. И хотя лапки иногда еще проскальзывают, с каждым днем маленькая панда ползает все увереннее.