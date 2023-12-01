Косолапый малыш: в московском зоопарке маленькая панда учится ходить

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Детеныш панды из Московского зоопарка начал ползать

Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Она уже активно исследует вольер.

Маленькая панда из Московского зоопарка поползла. И уже активно исследует вольер. По словам зоологов — медвежонок хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и упрямо движется вперед.

Для малыша созданы все условия, пол внутри специальный. Он теплый, покрытие обеспечивает хорошее сцепление. И хотя лапки иногда еще проскальзывают, с каждым днем маленькая панда ползает все увереннее.

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