«Это все популизм»: в Крыму обвинили Зеленского во лжи про полуостров

Республике сейчас ничего не угрожает, подчеркнул ее глава.

Президент Украины Владимир Зеленского лжет про то, что Крым ждет возвращения в состав Незалежной. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это все популизм, вранье и ложь», — сказал он.

Жителям и гостям Крыма на данный момент ничего не угрожает, отметил он. В республике есть ополчение, которое в краткие строки могут удвоить. По словам Аксенова, его участники в ходе учений отрабатывают в том числе и боевые задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Донбасс.