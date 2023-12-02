Новогодняя мистика? Какие люди родились 31 декабря и 1 января

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Дата рождения — не просто цифры.

Новогодняя мистика? Какие люди родились 31 декабря и 1 января

Фото: www.globallookpress.com / Harald Theissen

Что говорит о человеке его день рождения? По словам эксперта цифровой психологии, тренера по речи и лингво-ментора Сергея Че, существует методика, с помощью которой по дате рождения можно узнать характер человека и найти к нему подход. Об этом сообщает портал dni.ru.

В частности, те кто отмечает день рождения в канун Нового года и в первый день наступившего года — 31 декабря, 1 января. Какие это люди?

Отмечается, что те, кто родился 1-го числа любого месяца считают себя главными. Это прирожденные лидеры и ораторы. Они мыслят стратегически, быстро принимают решения и практически ни с кем не советуются.

При этом они отличаются консерватизмом. Попытки посоревноваться с ними в чем угодно обернутся серьезным отпором, даже с элементами деспотизма. Также они не знают, что такое скупость, очень щедры. Кроме того, для своих сделают все, а чужих настоящим образом не замечают.

Специалист объясняет, что люди, рожденные 31 числа очень креативны и хаотичны. Могут быть всегда занятыми, суетными, ведь у них масса целей и каждую нужно обязательно достичь.

Но все цели невозможно физически воплотить в жизнь, по этой причине люди, родившиеся в последний день месяца, всегда чем-то недовольны. Также они хорошо определяют недостатки, очень честны и прямолинейны, могут шокировать правдой.

«Это новаторы, революционеры. Всегда хотят что-то улучшить, сделать по-своему. Терпеть не могут систему и законы. Будут бороться и строить схемы, не всегда честные», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, в жилье под каким номером никогда не будет счастья.

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