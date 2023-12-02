«Уникальные» — кинокритик Никулин о судьбе российских хорроров

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Оказывается, российские фильмы ужасов пользуются популярностью в Латинской Америке и Китае.

«Уникальные» — кинокритик Никулин о судьбе российских хорроров

Фото: Кадр из к/ф «Яга. Кошмар тёмного леса», реж. Святослав Подгаевский, 2020 г.

Российские фильмы ужасов чаще обращаются к славянской мифологии и советскому прошлому, чтобы играть на ностальгии и интересе к истории у зрителя. Об этом 5-tv.ru рассказал кинокритик Николай Никулин.

Журналист в рамках лектория Wink провел в павильоне «Мир цифры» на выставке-форуме «Россия» лекцию о российских хоррорах, приведя в пример фильм «Яга. Кошмар темного леса» режиссера Святослава Подгаевского.

«Это фильм, который обращается к древней нашей славянской мифологии — бабе Яге. И как бы переосмысляет этот миф, что баба Яга просто старушка, которая живет в избе на курьих ножках», — рассказал Никулин.

Он отметил, что российские фильмы ужасов пользуются популярностью в Латинской Америке и Китае.

«Если мы обратим внимание чисто социологически на другие рынки, то там российское кино смотрят непредвзято и оценивают. И фильмы Подгаевского достаточно качественные. Во всяком случае они зарабатывают», — отметил кинокритик.

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