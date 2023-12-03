«Мечтает о другом»: в Германии удивились словам Зеленской о супруге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

Немецкий бизнесмен Дотком: жена Зеленского хочет нормальной жизни

«Мечтает о другом»: в Германии удивились словам Зеленской о супруге

Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС

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Недавно первая леди Украины огорошила общественность признанием, мимо которого не смогли пройти влиятельные люди.

Недавно супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сделала громкое заявление — она не хочет, чтобы он выдвигался на новый срок. Признанием удивила многих. Так, немецкий предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задался вопросом, насколько вообще выглядит реалистичным желание первой леди Украины начать жить иначе.

«Жене Зеленского надоело, чтобы он был президентом Украины. Она мечтает о другом, о нормальной жизни. Насколько это реалистично? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него была такая возможность», — указал предприниматель на своей странице в социальной сети X (прежнее название Twitter).

Елена Зеленская призналась в нежелании видеть в будущем супруга на посту президента в интервью изданию Economist. Тогда она отметила, что, наверное, нужно «придумать что-то новое».

Вероятно, украинцы и сами не хотят, чтобы Зеленский выдвигался на новый срок. Уровень доверия к нему падает среди населения. В это время повышается рейтинг главного соперника главы киевского режима — главкома ВСУ Валерия Залужного.

И, как сообщают местные СМИ, Зеленский все-таки хочет провести выборы президента на Украине, но только после устранения одной «проблемы». А какой — читайте в нашем материале.

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