«Возникла проблема»: Зеленский хочет провести выборы без своего главного конкурента

Какой план разрабатывает действующий украинский лидер?

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но только при том условии, что у него будут гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах страны.

Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев

«Возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сообщил вышеуказанному СМИ источник.

Информатор уточнил, что, предварительно, офис Зеленского хочет получить гарантии того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах.

«Если таких гарантий дано не будет, то (офис Зеленского. Прим. ред.) попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — говорится в публикации.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это пока это всего лишь планы. И на их реализацию, возможно, повлияют западные страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев.