Это лицо невозможно забыть: в чем феномен Уиллема Дефо

Многие знают его типаж, но не могут вспомнить имя. Актер, чья харизма покоряет сердца с первых секунд. В чем его уникальность?

Уиллем Дефо — один из главных, американских актеров: человек создающий «глубоких персонажей», которые кажется, живут в своем отдельном «мироздании». Актер у которого нет (пока) значимых актерских наград (но это кажется, его — вполне устраивает).

Дефо — интеллектуальный, вдумчивый актер с особой харизмой и обезоруживающим личным обаянием. Его герои могут быть как святыми, так и злодеями, но всегда — бескомпромиссными людьми, сохраняющими цельность в любой ситуации, какой бы отчаянной она ни казалась.

Вим Вендерс, работавший с Дэфо на картине «Так далеко, так близко», сказал про него: «Он включает усмешку убийцы, но в следующий момент — опять милый человек». Но в чем заключается тот самый феномен Дефо и почему с каждым годом он становится только лучше?

Уиллем Дефо. Биография

Уильям Джеймс (Уиллем) Дефо — четырехкратный номинант на премию «Оскар» (1987, 2001, 2018, 2019), «Золотой глобус» (2001, 2018, 2019) и премию Британской киноакадемии (2018).

Дефо родился 22 июля 1955 года в городе Эпплтон, штат Висконсин, в семье хирурга Уильяма Альфреда Дефо и медсестры Мюриэль Изабел. У актера английские, французские, немецкие, ирландские и шотландские корни. Седьмой ребенок в семье с восемью детьми, лишь он один решил избрать артистическую стезю — остальные стали адвокатами или медиками. Его имя, как и внешность, заслуживает особого внимания. У Дефо есть целая история на этот счет.

«При рождении я получил имя Уильям, но в детстве все звали меня Билли, и я ненавидел это, потому что во всех этих уменьшительных формах отсутствует сила. А потом я переехал в Милуоки и какое-то время жил в квартирке с кучей психов. Один из них вдруг ни с того ни с сего назвал меня Уиллемом. И я подумал: „Уиллем? Пусть будет так“. И теперь перед вами я — человек, проживший почти всю жизнь с фальшивым именем», — говорил актер.

Он изучал драматическое искусство в Висконсинском университете в Милуоки, не доучившись, отправился на гастроли с авангардным театром «Theatre X». После четырех лет гастролей по США и Европе обосновался в Нью-Йорке и стал членом театральной труппы «The Performance Group», позже преобразованной в The Wooster Group.

Первую роль сыграл в 1980 году в фильме Майкла Чимино «Врата рая», однако кадры с его участием были вырезаны. По-настоящему первым появлением на большом экране для Дефо стала драма Кэтрин Бигелоу «Без Любви», в которой он исполнил роль лидера банды байкеров. После этого последовали роли в «Улицах в огне» Уолтера Хилла и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» Уильяма Фридкина.

Уиллем Дефо в роли Рэйвена Шэдока. Фото: Кадр из к/ф «Улицы в огне», реж. Уолтер Хилл, 1984 г.

Лучшие роли

Однако всемирную известность Дефо принес «Взвод» Оливера Стоуна. Военная драма была признана лучшим фильмом года, а актер получил свою первую номинацию на «Оскар». Сержант Элайас в исполнении Уиллема Дефо, считает, что, несмотря ни на что, необходимо оставаться человеком. Он всеми силами противостоит бесчинствам Барнса и пытается обучить главного героя тому, как не сойти с ума в этих джунглях и сохранить в себе человеческие качества. Он единственный из всех понимает бесполезность этой войны и пророчит США проигрыш в ней.

В 1988 году Дефо сыграл одну из своих главных ролей — актер предстал в образе Иисуса в противоречивой драме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Также в 1989 году Дефо рассматривался на роль Джокера в фильме Тима Бертона «Бэтмен». Сценарист «Бэтмена» Сэм Хэмм отмечал: «Дефо был рожден сыграть роль Джокера». Но роль все же отдали Джеку Николсону.

В конце 1980-х—первой половине 1990-х Дефо можно было видеть как в главных ролях, так и ролях второго плана. На его счету работы с такими режиссерами, как Алан Паркер, Дэвид Линч, Вим Вендерс. В 1996 году снялся у Энтони Мингеллы в «Английском пациенте». Экранизация романа Майкла Ондатже заработала в мировом прокате свыше 200 миллионов долларов и получила девять «Оскаров».

Роль Зеленого Гоблина стала одной из визитных карточек актера. После Человека-паука актер продолжил чередовать крупные студийные проекты и авторское кино, а также главные роли с эпизодическими появлениями на экране.

Уиллем Дефо в роли Зеленого Гоблина. Фото: кадр из к/ф «Человек-паук», реж. Сэм Рэйми, 2002 г.

В 2000-е годы Уиллем работал с такими постановщиками, как Абель Феррара, Вернер Херцог, Уэс Андерсон, Ларс Фон Триер, Спайк Ли, Тео Ангелополус.

В 2014 году вошел в состав жюри 67-го Каннского кинофестиваля. В этом же году с участием Уиллема Дефо вышла мелодрама «Виноваты звезды», где он сыграл вымышленного писателя, «Отель „Гранд Будапешт“», байопик «Пазолини», в котором он исполнил роль легендарного итальянского кинорежиссера — Пьера Паоло Пазолини, шпионский триллер «Самый опасный человек» и боевик «Джон Уик».

За роль в фильме «Проект „Флорида“» (2017) Дефо был номинирован на Премию Оскар в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Также, в 2017 году вышла картина Убийство в «Восточном экспрессе», снятая по одноименному роману Агаты Кристи, в которой Дефо исполнил роль профессора Герхарда Хардмана, одного из пассажиров поезда.

3 сентября 2018 года в рамках официального конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Ван Гог. На пороге вечности». За исполнение роли Винсента Ван Гога, знаменитого художника, Уиллем Дефо получил Кубок Вольпи. Кроме того, за главную роль в картине актер номинирован на «Золотой глобус».

В декабре 2018 года Дефо появился в фантастическом боевике «Аквамен» в компании Джейсона Момоа, Эмбер Херд, Дольфа Лундгрена и Николь Кидман. В 2019 году актера можно было увидеть в фильмах «Сиротский Бруклин» и «Маяк».

12 июля 2021 года на Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера новой картины Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“», в которой Дефо исполнил небольшую роль. В 2021 году вышел триллер Пола Шредера «Холодный расчет» при участии Уиллема Дефо. Также, он вернулся к роли Зеленого гоблина (Нормана Озборна) в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Личная жизнь Уиллема Дефо

У Уиллема Дефо есть сын Джек (р. 1982), рожденный от театрального режиссера Элизабет ЛеКомпт, с которой Дефо прожил 27 лет, не состоя в браке. С ней Дефо основал прославившуюся труппу «The Wooster Group». С 2004 года Дефо женат на итальянской актрисе и режиссере Джаде Колагранде и, помимо американского, получил также итальянское гражданство. Его брат, Дональд Дефо, хирург и исследователь.

«В основном люди относятся ко мне как к обычному человеку. Мне нравится это, хотя я знаю, что я не совсем обычный человек — как бы ни старался», — так говорит о себе Дефо.

Уиллем Дефо с супругой Джадой Колагранде. Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

«Не знаю, кем бы я был, если бы не был не актером. Есть у меня, конечно, какие-то фантазии, что-то очень простое — выращивать овощи, рыбачить, работать под открытым небом. Но я могу себе позволить только поход в супермаркет и готовку на кухне. <…> Сам не знаю, почему так часто погибаю в кино. Может, потому что меня влекут люди с сильными характерами? Человека с сильным характером вечно кто-то хочет убить, <…> Ты должен всегда быть готов ко всему. Это моя мантра», — также не раз подчеркивал Уиллем.

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