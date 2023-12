Смертельная любовь: звезды, которые не смогли пережить разрыв

Для многих звезд очередной развод или расставание с романтическим партнером — всего лишь житейская неприятность и повод для пиара. Но для некоторых это становится настолько сильным потрясением, что они просто не могут это пережить. Не помогают ни врачи, ни психологи — красивый роман оборачивается трагедией. Вот лишь несколько таких историй.

Мэри Кеннеди

Влиятельную династию Кеннеди много лет преследует злой рок. Его последней жертвой стала супруга Роберта Фрэнсиса-младшего, сына бывшего генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди и племянника 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди (оба убиты). Мэри Кеннеди свела счеты с жизнью в пристройке рядом со своим домом, оставив предсмертную записку, содержание которой не разглашалось.

Как известно, Роберт Ф. Кеннеди-младший подал на развод в 2010 году, после 16 лет брака, однако судебный процесс затянулся. Мэри оказалась под пристальным вниманием журналистов, которые писали, что она стала злоупотреблять спиртным и наркотиками, и к тому же вытащили на свет слухи о многочисленных внебрачных связях ее мужа. Вероятно, это окончательно сломило 52-летнюю женщину, и 16 мая 2012 ее жизнь оборвалась.

Лупе Велес

Голливудская звезда мексиканского происхождения блистала на экране в 1930–1940 годы. У нее были романы с Гэри Купером, Чарли Чаплином и Джоном Гилбертом. Но она повстречала молодого актера Гарольда Марэша, и эта связь стала фатальной. Лупе забеременела, однако любовник настаивал на аборте, угрожая разрывом.

Вечером 13 декабря 1944 года актриса решила умереть и оставила предсмертную записку.

«Гарольду. Пусть Бог простит тебя и меня, но я предпочитаю уйти из жизни вместе с нашим ребенком, чем опозорить его или убить потом. Как ты мог, Гарольд, притворяться, что любишь нас обоих, хотя никогда нас не хотел. Другого выхода я не вижу, так что прощай и удачи тебе. С любовь, Лупе», — такими были последние ее слова.

Рейчел Робертс

Талантливая британская актриса, известная по роли Хильдегарды Шмидт в «Убийстве в Восточном экспрессе» (экранизация 1974 года) трижды становилась обладательницей премии BAFTA, номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. При этом страдала алкоголизмом, психическими расстройствами и позволяла себе эксцентричные выходки, которые пагубно сказывались на карьере. Например, могла внезапно опуститься на четвереньки и укусить кого-нибудь за ногу или раздеться на публике.

В 1971 году Рейчел развелась со вторым мужем, актером Рексом Харрисоном, долго переживала разрыв и безуспешно пыталась вернуть любимого. Однако тот уже женился и бывшая супруга его не интересовала. Поняв, что проиграла, актриса впала в депрессию и вскоре решила оставить этот мир, пишет Joy-Pup.

Л’Рен Скотт

Бывшая фотомодель, модный дизайнер и стилист 13 лет состояла в близких отношениях с фронтменом The Rolling Stones Миком Джаггером. В марте 2014 года она позвонила ассистентке и попросила приехать к ней домой. Открыв дверь квартиры своим ключом, та обнаружила, что Л’Рен скончалась.

Расследование показало, что женщина добровольно ушла из жизни. Считается, что виной тому стали финансовые проблемы и постоянные измены Джаггера, хотя сам музыкант отрицал свою вину. Кстати, это не единственный трагический случай на совести рок-звезды. Его бывшая подруга, певица Марианна Фейтфулл, исполнившая знаменитый сингл As Tears Go By, тоже мечтала о смерти после их разрыва в конце 1960-х. Но к счастью, кризис удалось пережить.

Кит Флинт

4 марта 2019 года поклонников The Prodigy потрясла новость о трагической смерти вокалиста группы Кита Флинта. Как сообщили СМИ, его обнаружили мертвым в собственном доме. Позже выяснилось, что музыкант долгое время страдал депрессией, а причиной тому стал развод с супругой Маюми Каи.

Они прожили вместе 12 лет, и практически все это время Кит увлекался наркотиками. Очевидно, терпение женщины лопнуло, она подала на развод и вернулась в Японию. Друзья рассказывали, что Флинт пытался восстановить отношения, но Маюми категорически отказалась. Одиночества артист просто не смог пережить.