Предала любимого ради…? Скандальные романы Елены Зеленской

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 511 0

Зеленский отбил будущую жену у другого молодого человека

Предала любимого ради…? Скандальные романы Елены Зеленской

Фото: IDA MARIE ODGAARD / ТАСС

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Жена президента Украины кажется тихоней, но в то же время имеет жесткий характер. А что насчет ее личной жизни?

О Елене Кияшко (ныне — Зеленской — Прим. ред.) впервые заговорили, когда в российском шоу-бизнесе засветился Владимир Зеленский — юморист, а ныне — печально известный, одиозный президент Украины. Внимание общественности к ней заметно усилилось после внезапного взлета политической карьеры мужа.

Сегодня вокруг четы немало скандалов — а все из-за решения бывшего комика вести кровопролитные боевые действия в Донбассе. Между тем, и в личной жизни пары хватает «нетривиальных» ситуаций. Вот, например, что известно о романах жены Зеленского.

Променяла любимого на другого?

Будущие супруги — ровесники, которые учились в одной школе в параллельных классах, но начали встречаться в студенческие годы. Причем ныне действующий главарь киевского режима позволил себе роман с тогда еще несовершеннолетней Еленой — ей было всего 17 лет. Мало того: девушка встречалась с другим молодым человеком, пишет издание Newseum.

Неужели ради будущего мужа Елена смогла предать свою первую любовь? Пока это так и остается загадкой. Сама Зеленская, комментируя скандальную ситуацию, отмечала, что с другим парнем она «просто проводила время и не питала к нему особых чувств». Владимир же проявил напор и вызвал противника на разговор, а Елене предложил сделать выбор. Судя по всему, она долго не сомневалась.

Получила предложение спустя 8 лет

Несмотря на полноценные отношения, пара не спешила регистрировать брак, тем более что родители Елены поначалу несерьезно восприняли ее выбор. Только спустя восемь лет Зеленский решился повести женщину в ЗАГС. Почему бывший комик так долго тянул с женитьбой — также остается загадкой.

В 2005 году у них родилась дочь Александра. Спустя восемь лет Елена забеременела во второй раз и родила наследника Кирилла. Сейчас молодой человек активно разделяет позицию отца по боевым действиям. Зеленский не скрывает, что разрешает сыну брать оружие. Вот только чем это обернется для его психики?

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии удивились словам Зеленской о супруге.

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