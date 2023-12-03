Помните про интуицию: как перестать упускать возможности

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Преподаватель йоги Роман Карловский дал несколько ценных советов.

Помните про интуицию: как перестать упускать возможности

Фото: www.globallookpress.com

Многие люди перед тем, как принять решение слишком долго взвешивают все за и против. Как заявил в беседе с изданием dni.ru преподаватель йоги Роман Карловский, это является одной из самых распространенных проблем.

Специалист отметил, что подобная ситуация называется паралич анализа. Карловский дал ценный совет, как не стать ее заложником. По словам эксперта, необходимо придерживаться «Принципа 70%», то есть выбирать вариант, который идеален на 70%. В таком случае вы будете готовы к возможным проблемам и сможете оперативно их решить.

Также важную роль играет интуиция. Карловский называет ее источником мудрости, который помогает принимать верное решение в трудный момент. Еще один крайне полезный инструмент — визуализация. Каждый человек может представить последствия того или иного выбора, а также проанализировать различные сценарии.

Важно помнить, что каждый на своем пути может столкнуться с неудачами. Но не нужно видеть в них исключительно негатив. Карловский советует использовать их в качестве ценных жизненных уроков. Также специалист посоветовал не забывать про поиск альтернативных точек зрения, преодоление ментальных барьеров и помнить про осознанность.

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