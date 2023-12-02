Скоро снова понедельник: какие способы могут заставить проснуться утром не хуже кофе

Существует пять проверенных способов взбодриться перед тяжелым днем.

Большинство людей по утрам жадно поглощают кофе, чтобы взбодриться. Но есть и другие способы для того, чтобы привести себя в порядок и окончательно проснуться. Их перечислило издание utro.ru.

Первый способ — это зарядка. Легкие упражнения — приседания и наклоны, а также потягивания помогут организму проснуться. Секрет в том, что движение помогает организму вырабатывать бодрящие гормоны счастья. А глубокое дыхание во время физических упражнений поможет расслабиться и сосредоточиться.

Еще один верный способ проснуться — короткая прогулка. Даже десять минут ходьбы на свежем отдыхе помогут встряхнуть уставший организм, повысить запас энергии. Также прогулка стимулирует кровообращение.

Поможет взбодриться также энергичная музыка. Ритмичные и бодрые песни поднимут настроение и добавят сил, а любимая музыка разбудит даже самого мощного соню.

Еще поможет проснуться стакан воды. Но не спешите выливать его на себя. Возможно, причина сонливости кроется в обезвоживании, тогда обычная вода избавит от рассеянности внимания, утомляемости и уменьшения концентрации.

Самый необычный способ проснуться — жвачка. Работа челюстей вас взбодрит и разгонит кровь, а еще — как ни странно — жвачка способна снять стресс.

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