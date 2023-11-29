Иначе потеряете веру в себя: три способа распознать токсичных людей

Чужие мысли могут менять вашу жизнь в худшую сторону.

Ни для кого не секрет, что окружение способно оказывать на нас определенное воздействие в самых различных сферах жизни. И зачастую «неправильные» рядом люди могут «сбивать» вас с пути. Как не допустить влияния окружающих на вашу жизнь и вовремя распознать «токсичных» друзей и знакомых с нами поделился предприниматель и специалист в области коммуникации между коллегами Вадим Шлыков.

Эксперт рассказал, что у каждого человека свои убеждения и установки, которые они очень часто «подсаживают в наши головы». Делать это окружающие могут неосознанно и не специально, однако именно эти чужие мысли могут «прорастать» глубоко и надолго.

«В то же время, под влиянием окружения люди часто отказываются от своих желаний. Теряют веру в себя, успокаивая себя тем, что все так живут», — подметил Вадим.

Специалист назвал самые простые способы распознать «токсичное» окружение.

Чужие установки

Во-первых, токсичные люди обычно навязывают свои мысли и тормозят развитие, объяснил нам эксперт. Формулировки вроде «тебе уже не 20 лет», «деньги — это зло», «что люди скажут?» при постоянном повторении могут лишить человека любой веры в счастливое будущее и заставить сдаться, продолжить просто «плыть по течению».

Отвлекают вас от цели

Во-вторых, токсичные люди не желают вам счастья искренне. Они мечтают, чтобы у вас не получилось «задуманное» и стремятся отговорить вас от новых целей и идей. Ведь если вы достигнете успеха, человек не сможет найти причин своих несбывшихся планов. Он осознает, что виноват сам, в то же время как вы решились начать делать что-то ради своего будущего.

«Представьте, что вы мечтаете зарабатывать кратно больше, чем ваше окружение. Всегда найдется человек, который будет стремиться отгородить вас от мыслей о большем, навязчиво называя причины неудач», — объясняет эксперт.

Манипуляции

И наконец, «токсичные» люди склонны вмешиваться в чужое дело, даже когда их совет не был нужен. Они всегда будут манипулировать вами: давить на чувство вины, устраивать «эмоциональные качели». Такому всегда необходимо противостоять, иначе можно забыть о том, чего вы хотите «на самом деле».

Как изменить окружение?

По словам Вадима Шлыкова, от «токсичного» окружения можно навсегда избавиться, но для этого нужно приложить определенные усилия. Можно попробовать расширить круг общения, найти тех людей, которые будут мотивировать и поддерживать вас. Они должны верить в ваш успех по-настоящему, заставлять вас двигаться вперед.

«Уменьшите количество токсичных контактов. Даже если среди токсичных людей ваши родственники — сократите контакты до минимума. При наличии возможности можно временно пожить в другом городе, отправиться в путешествие и знакомиться с новыми людьми», — советует предприниматель.

Знакомиться, к примеру, можно также и онлайн: в чатах по интересам. Самое главное — это сократить любые возможности токсичных контактов.

Еще один способ — взять наставничество. Ментор сможет «подсветить дорогу», и идти к желаемому будет намного проще и быстрее.

Понизьте значимость слов, которые исходят от токсичного окружения. Не нужно воспринимать их близко к сердцу. К любым словам, заставляющим вас усомниться в себе, необходимо относиться критически.

«Мнение другого человека не может определить вектор вашей жизни», — подчеркнул Вадим.

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