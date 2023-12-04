«Историческое решение»: Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери

Почему актрису, перенесшую инсульт, лишили родного дома, в котором она прожила полвека?

Родные дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной переселили ее за МКАД. Теперь легендарная актриса, перенесшая летом инсульт, не живет в родных стенах. Комментировать эту информацию 5-tv.ru Ольга Шукшина отказалась.

Однако ранее в эфире одного из федеральных каналов дочь актрисы Ольга Шукшина объяснила принятое решение тем, что за МКАДом 85-летней родительнице будет лучше.

«Там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. Мы так все решили, это решение естественное, историческое, оно не было никем специально принято. Я после реабилитации не смогла взять на себя эту функцию», — рассказала она.

В Москве у артистки была четырехкомнатная квартира, в которой она жила вместе с любимым мужем и вырастила двух дочерей. В сумме Федосеева-Шукшина прожила в этих стенах полвека, а теперь оказалась в маленькой «двушке» под Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перенесшая инсульт Федосеева-Шукшина задумалась о наследстве.