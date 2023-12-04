Говорить о выздоровлении рано: что сейчас происходит с Юрием Соломиным

Худрука Малого театра перевели в другое отделение. Есть ли диагноз?

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Российский и советский актер потерял сознание во дворе своего дома в Москве. Юрию Мефодьевичу поставили диагноз — ишемический инсульт. Как сообщает источник 5-tv.ru, сейчас состояние артиста изменилось.

По предоставленным данным, самочувствие худрука Малого театра улудшилось: из реанимации Соломина перевели в отделение неврологии.

В лечении Юрия Мефодьевича наблюдается положительная динамика, однако говорить о полном выздоровлении пока слишком рано. Актеру предстоит длительное восстановление.

Летом этого года Юрию Соломину исполнилось 88 лет. С 1988 года он занимает пост художественного руководителя Малого театра. На его счету более 50 ролей в театре. В кино артист дебютировал в 1960 году в фильме «Бессонная ночь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Малого театра рассказала о здоровье Юрия Соломина.