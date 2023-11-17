«Постоянно на связи»: директор театра рассказала о здоровье Юрия Соломина

Актер в стабильном, но тяжелом состоянии. Что с ним происходит?

Директор Малого театра Тамара Михайлова внимательно следит за здоровьем своего художественного руководителя и народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом стало известно изданию KP.RU.

«Левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать. Я не медик. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Ухудшения нет. И, наверное, лучше, когда Юрий Мефодьевич находится в больнице под наблюдением врачей. Мы с ним постоянно на связи. Он делает распоряжения относительно работы театра», — сообщила директор Малого театра.

Соломина доставили в больницу 6 ноября. Он упал в дворе своего дома в Москве. Водитель актера быстро сориентировался и вызвал ему скорую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР Юрий Соломин остается в тяжелом состоянии.