Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Власти создали перечень государств, которые якобы опасны при посещении гражданами.

Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Израиль для своих граждан создал перечень государств, опасных при посещении. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности страны.

Так, в списке стран, представляющих угрозу, оказались Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Россия. Для этих государств уровень опасности оценивается как два балла, что означает необходимость проявлять повышенную осторожность.

Между тем уровень угрозы до третьего уровня был повышен для Южной Африки и Эритреи, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Самыми опасными государствами признаны все страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ.

Власти Израиля отмечают, что уровни угрозы были пересмотрены после обострения палестино-израильского конфликта и начала операции «Железные мечи».

Напомним, Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами (ВМС) палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

16:05
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
15:54
Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада
15:50
Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы
15:38
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
15:37
Путин оставил послание на выставке «Россия» на ВДНХ
15:22
Выбраться из западни: как убрать прокрастинацию из своей жизни

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд