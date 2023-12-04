Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа

Премию «Волонтер года» из рук президента России Владимира Путина получила Наталья Аминева из Воронежа. Российский лидер наградил ее в ходе форума «Россия», который проходит на ВДНХ в Москве.

Наталья получила награду вместе с семьей. Сегодня она, ее дети, супруг и родители оказывают помощь бойцам спецоперации на Украине. Наталья изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

Во время вступительной речи Путин обратился ко всем волонтерам России и поблагодарил их за помощь, прежде всего бойцам спецоперации.

«Я сейчас обращаюсь, прежде всего, к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», — сказал Путин.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин впервые посетил форум «Россия» на ВДНХ. Российский лидер осмотрел экспозиции и пообщался с детьми и волонтерами.