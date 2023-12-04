Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 93 0

Президент побывал на выставке «Россия» на ВДНХ, где пообщался с детьми и волонтерами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Премию «Волонтер года» из рук президента России Владимира Путина получила Наталья Аминева из Воронежа. Российский лидер наградил ее в ходе форума «Россия», который проходит на ВДНХ в Москве.

Наталья получила награду вместе с семьей. Сегодня она, ее дети, супруг и родители оказывают помощь бойцам спецоперации на Украине. Наталья изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

Во время вступительной речи Путин обратился ко всем волонтерам России и поблагодарил их за помощь, прежде всего бойцам спецоперации.

«Я сейчас обращаюсь, прежде всего, к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», — сказал Путин.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин впервые посетил форум «Россия» на ВДНХ. Российский лидер осмотрел экспозиции и пообщался с детьми и волонтерами.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

17:27
Страшные последствия: чем рискуют люди при сидячей работе
17:12
Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа
17:12
Йога для занятых: лучшие методики на несколько минут в день
17:10
Прощай, «мой любимый тигр»: близкие похоронили экс-любовника Волочковой
17:06
Twitch и Pinterest получили штрафы за неудаление запрещенных роликов
16:57
Вызывают неприязнь? Что мужчины на самом деле думают о «дутых» губах у женщин

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд