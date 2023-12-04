Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актера и художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Народный артист РФ был удостоен награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Прежде стало известно, что Машков был избран председателем Союза театральных деятелей России. За его кандидатуру отдали голоса 176 человек.

Недавно, 27 ноября, Машкову исполнилось 60 лет. В его послужном списке более полусотни ролей: это и храбрый летчик Серега в «Кандагаре», и строгий тренер Гаранжин в «Движении вверх», а еще съемки в голливудских боевиках. Но, пожалуй, больше всего он полюбился зрителям в образе подполковника милиции Гоцмана в сериале «Ликвидация».

И, конечно, мы не могли пропустить юбилей артиста. В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко Владимир Львович рассказал о детстве, увлечении биологией, о первых годах жизни в общежитии Театра Олега Табакова, жизненных принципах и многом другом. Полное интервью смотрите в нашем материале.