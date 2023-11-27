Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Команда спецпроекта «ОтЛичная жизнь» готовилась к юбилею народного артиста РФ около полугода. Мы встречались с худруком Табакерки не только на различных мероприятиях в Москве, но в Крыму.

Кажется, что годы над ним невластны! В свои 60 лет Владимир Машков живет в бешеном ритме, успевая все и даже больше. Почти пять лет назад он после ухода из жизни своего мастера Олега Павловича Табакова возглавил его детище — театр и школу-студию.

Владимир Машков за свою актерскую карьеру сыграл более сотни ролей в кино и театре. В жизни и профессии народный артист РФ принципиален и категорически не приемлет пренебрежения, а личный пример для него является основой воспитания и обучения будущего поколения.

«Я еще не подводил глобальных итогов. Того, что сделано, потому что пять лет будет вот-вот. Я по дням и по месяцам помню, что со мной происходило. И могу сказать, что самое большое, что мы сделали, это колледж, который он создал. Теперь уже не колледж, а теперь это единственный в стране и в мире институт с интегрированных образованием среднего общего и высшего направления», — скромно, но с гордостью, рассказывал Владимир Львович.

Команда спецпроекта «ОтЛичная жизнь» готовилась к юбилею Владимира Машкова около полугода. Мы встречались с худруком Табакерки не только на различных мероприятиях в Москве, но в Крыму. В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко Владимир Львович рассказал о детстве, увлечении биологией, о первых годах жизни в общежитии Театра Олега Табакова, любимом Кузбассе, воспитании поколений будущих актеров, жизненных принципах, съемках в сериале о Григории Распутине и мистике вокруг него, а также о том, почему принял решение сняться в фильме «Вызов» и какие вызовы были в его жизни, почему актер — это чемодан с неприятностями, каким был великий Олег Павлович Табаков, какие трудности еще остались у Табакерки. Ну и конечно же о планах и о любви.

Разговор получился очень глубоким и разнообразным. Более подробно смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.