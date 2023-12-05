Не всему голова: эти повседневные привычки губят ваш мозг

Такие ошибки каждый день допускает практически каждый из нас.

Мозг — один из самых важных органов в теле человека. Он обеспечивает всю жизнедеятельность организма, посылая сигналы в нужные части тела. Однако наши некоторые ежедневные привычки оказывают негативное влияние на его работу. А какие именно — рассказала aif.ru врач-невролог Наталья Тараненко.

Недостаток сна

Недостаток сна негативно сказывается на когнитивных функциях — концентрации, памяти и умственной ясности. Регулярный недосып влияет на способность мозга обрабатывать информацию и принимать взвешенные решения.

Малоподвижный образ жизни

Скудная активность, отмечает врач, сокращает нейропластичность мозга, что приводит к ухудшению памяти и умственных способностей.

Неполноценное питание

Пища также важна для нормальной работы мозга. Недостаток или переизбыток белков, углеводов и жиров способствует возникновению недостатка питательных веществ и, как следствие, проблем со здоровьем.

Стресс

Это состояние вызывает утомление мозга, что в итоге сказывается на его эффективности и способности принятия решений.

Курение

Никотин вызывает сужение сосудов, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода, а это может грозить инсультом или болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

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