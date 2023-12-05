Императорские «хотелки»: о каком подарке на Новый год мечтает Николай Басков

Артист признается, что эти предметы тяжело найти — они разбросаны по миру.

Народный артист России Николай Басков раскрыл свой самый желанный новогодний подарок. Об этом пишет издание dni.ru.

«Золотой голос» страны признался, что в этот Новый год планирует работать в Дубае, так как у него сейчас много трат в связи с ремонтом дома. С учетом предстоящих гастролей он уже приготовил родным праздничные презенты.

«Все родные и близкие попросили не дарить им никакую фигню, а просто дать по конверту с деньгами», — делится знаменитость.

Так, ему чаще всего дарят предметы искусства, так как Басков увлекается их коллекционированием — в частности, речь идет о картинах. При этом звезда все же выделил самый лучший подарок, о котором он мечтает.

«Я — большой поклонник императорских сервизов Николая I, Александра III и Николая II. Вот желающие порадовать меня и ищут какую-нибудь тарелку или супницу из них. Все эти сервизы разбросаны по миру, их невозможно собрать. Но у меня самая большая коллекция, об этом даже знают музейщики», — отметил исполнитель.

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