Больше не Буланова: как теперь зовут знаменитую певицу

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Певица Буланова заявила о планах взять двойную фамилию

Больше не Буланова: как теперь зовут знаменитую певицу

Фото: Instagram* / buslya

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Поменяет ли звезда свой автограф?

Певица Татьяна Буланова после брака решилась на большие перемены — теперь она будет носить двойную фамилию. Об этом пишет издание dni.ru.

Заслуженная артистка России в третий раз вышла замуж 2 июня в Петербурге. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше ее.

А через десять дней после свадьбы в СМИ появилась информация о том, что звезда якобы взяла фамилию молодого мужа. Буланова внесла ясность в этом вопросе.

«Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла. Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии», — поделилась исполнительница.

Кроме того, она раскрыла, какой будет ее новая фамилия. Знаменитость подчеркнула: заново учиться давать автографы ей не придется.

«От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова хочет детей от нового мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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