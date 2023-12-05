Больше не Буланова: как теперь зовут знаменитую певицу

Поменяет ли звезда свой автограф?

Певица Татьяна Буланова после брака решилась на большие перемены — теперь она будет носить двойную фамилию. Об этом пишет издание dni.ru.

Заслуженная артистка России в третий раз вышла замуж 2 июня в Петербурге. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше ее.

А через десять дней после свадьбы в СМИ появилась информация о том, что звезда якобы взяла фамилию молодого мужа. Буланова внесла ясность в этом вопросе.

«Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла. Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии», — поделилась исполнительница.

Кроме того, она раскрыла, какой будет ее новая фамилия. Знаменитость подчеркнула: заново учиться давать автографы ей не придется.

«От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова хочет детей от нового мужа.

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