Отец актера Гармаша попал в реанимацию

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 956 0

Что произошло с родственником звезды?

Отец актера Гармаша попал в реанимацию

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Отец актера Сергея Гармаша Леонид попал в реанимацию. Об этом 5-tv.ru сообщил информированный источник.

«В интенсивной терапии лежит его папа, которому много лет. Ничего страшного, ничего такого — он просто лежит после операции», — отметил собеседник.

Родственник звезды, как отмечается, находится в «абсолютно нормальном состоянии» — он уже даже ходит. Сам Гармаш переживает о здоровье отца — он уже звонил тому и выяснял, как все проходит.

После интенсивной терапии, объяснил источник, отца Гармаша переведут в общую палату. Затем, при благоприятном исходе, последует выписка из больницы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта.

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