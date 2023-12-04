Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта: как он выглядит теперь

Артист был госпитализирован 28 ноября.

Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, куда он попал с инфарктом ранее. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры, на которых артист направляется к выходу медучреждения вместе с врачом.

На вопрос, как он себя чувствует, Боярский ответил «замечательно». На его лице была медицинская маска, однако сам он уверенно шагал по дороге и выглядел весьма бодрым.

Домой он приехал вместе со своей женой Ларисой Луппиан. Супруги по очереди вышли из машины и скрылись за дверью дома.

Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 28 ноября. Врачам удалось стабилизировать его состояние. На момент поступления актер сохранял ясное сознание и на самочувствие не жаловался.

В больнице артисту провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений. Кроме того, специалисты убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Михаилом Боярским в больнице.