Местные сидят по домам: как в Хабаровском крае ищут тигра-убийцу

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Тигра-убийцу разыскивают в Хабаровском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konrad Wothe; 5-tv.ru

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Накануне этот зверь загрыз пожилого мужчину.

В Хабаровском крае ищут тигра-убийцу — накануне зверь загрыз пожилого мужчину. Опытному охотнику, который всю жизнь ходил в тайгу, спастись не удалось.

Пока хищник не пойман, жители села, недалеко от которого произошла трагедия, вынуждены сидеть по домам. С места событий — репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что тигры — невероятно любопытные животные. Это подтверждает видео, снятое фотоловушкой, которая установлена в приморском центре по изучению хищников.

На кадрах видно, как он принюхивается к камере, тычется в нее мокрым носом и с интересом разглядывает непонятную для него вещь. Убедившись, что опасности нет, тигр ушел.

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