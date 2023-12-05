Местные сидят по домам: как в Хабаровском крае ищут тигра-убийцу

Накануне этот зверь загрыз пожилого мужчину.

В Хабаровском крае ищут тигра-убийцу — накануне зверь загрыз пожилого мужчину. Опытному охотнику, который всю жизнь ходил в тайгу, спастись не удалось.

Пока хищник не пойман, жители села, недалеко от которого произошла трагедия, вынуждены сидеть по домам. С места событий — репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что тигры — невероятно любопытные животные. Это подтверждает видео, снятое фотоловушкой, которая установлена в приморском центре по изучению хищников.

На кадрах видно, как он принюхивается к камере, тычется в нее мокрым носом и с интересом разглядывает непонятную для него вещь. Убедившись, что опасности нет, тигр ушел.