Спикер парламента Армении не примет участие в заседании ОДКБ в Москве

Делегация Армении не приедет с визитом в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 19 декабря. Об этом проинформировала пресс-секретарь спикера парламента страны Цовинар Хачатрян.

Хачатрян уточнила, что ни сам Ален Симонян, ни делегация Национального собрания не планируют принимать участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также в 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ.

Пресс-секретарь Симоняна отметила, что он уже предупредил об этом Госдуму России.

Спикер парламента Армении ранее сообщил, что участие в заседании ОДКБ «неуместно» в сложившейся ситуации. По его словам, организация «не выполняет обязательства» перед республикой. При этом, отмечал Симонян, Ереван не разрывает отношения с ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принял участие в саммите ОДКБ, который прошел в Минске 23 ноября. До этого, 26 октября, он не приехал Бишкек для участия в межправительственных советах ЕАЭС и СНГ. От поездки в Бишкек для участия в саммите СНГ 13 октября он также воздержался.

Москва последние месяцы указывает на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе.

В октябре Пашинян в интервью газете WSJ заявил о наличии вопросов к России и ОДКБ в области безопасности. Однако, подчеркивал он, Ереван и Москва продолжают поддерживать диалог, чтобы исключить недосказанность в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношении ЕАЭС.