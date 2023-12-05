Спикер парламента Армении не примет участие в заседании ОДКБ в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Почему представители республики перестали участвовать в межправительственных встречах?

Спикер парламента Армении не примет участие в заседании ОДКБ в Москве

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Делегация Армении не приедет с визитом в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 19 декабря. Об этом проинформировала пресс-секретарь спикера парламента страны Цовинар Хачатрян.

Хачатрян уточнила, что ни сам Ален Симонян, ни делегация Национального собрания не планируют принимать участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также в 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ.

Пресс-секретарь Симоняна отметила, что он уже предупредил об этом Госдуму России.

Спикер парламента Армении ранее сообщил, что участие в заседании ОДКБ «неуместно» в сложившейся ситуации. По его словам, организация «не выполняет обязательства» перед республикой. При этом, отмечал Симонян, Ереван не разрывает отношения с ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принял участие в саммите ОДКБ, который прошел в Минске 23 ноября. До этого, 26 октября, он не приехал Бишкек для участия в межправительственных советах ЕАЭС и СНГ. От поездки в Бишкек для участия в саммите СНГ 13 октября он также воздержался.

Москва последние месяцы указывает на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе.

В октябре Пашинян в интервью газете WSJ заявил о наличии вопросов к России и ОДКБ в области безопасности. Однако, подчеркивал он, Ереван и Москва продолжают поддерживать диалог, чтобы исключить недосказанность в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношении ЕАЭС.

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